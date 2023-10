Atílio Vivácqua ganha nova praça do Governo com recursos do Fundo Cidades

O Governo do Espírito Santo inaugurou, na noite da última sexta-feira (27), no município de Atílio Vivácqua, a Praça Roberto Carlos Vieira Santana, construída com recursos do Fundo Cidades. A Administração Estadual repassou R$ 400 mil para o investimento, realizado em parceria com a Prefeitura de Atílio Vivácqua, município que fica localizado na microrregião central sul.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destacou a entrega do equipamento à população e ressaltou que os muitos investimentos que o Governo do Estado tem realizado em todas as dez microrregiões envolvem os 78 municípios capixabas. “São investimentos que fazem nosso Espírito Santo se desenvolver de forma equilibrada, seguindo a diretriz do governador Renato Casagrande”, afirmou.

A Praça Roberto Carlos Vieira Santana ocupa uma área de, aproximadamente, 1,4 mil metros quadrados. Contém playground de madeira ecológica, fabricado em eucalipto tratado, e vários brinquedos. São eles: balanço com dois assentos, “Casa Tarzan”, uma ponte passarela, escadas com degraus e corda, escorregador e uma parede de escalada.

O equipamento público beneficiará, aproximadamente, 1,2 mil pessoas e tem também dois playgrounds para cães, um aparelho multiexercitador para que a população possa praticar atividades físicas de baixo impacto, pergolado em madeira de lei com bancos de concreto aparente, e tampo para mesa de jogos, além de uma área de paisagismo.

A secretária Maria Emanuela Alves Pedroso disse que, ao viabilizar espaços para atividades de lazer, o Governo do Estado proporciona mais qualidade de vida para a população. “Praças embelezam as cidades, reúnem famílias e contribuem para o bem-estar das comunidades. Quando dotadas de equipamentos para prática de atividades físicas, como a que inauguramos em Atílio Vivácqua, também proporcionam mais saúde às pessoas”, argumentou.

A parceria do Governo do Estado com as gestões municipais também foi destacada pela titular da Secretaria do Governo (SEG), especialmente em relação ao Fundo Cidades, que faz transferências diretas de recursos para os Fundos Municipais de Investimento. Cabe às prefeituras a execução dos projetos e obras viabilizadas com esses recursos.

Em Atílio Vivácqua, o valor global de investimentos do Fundo Cidades é R$ 4,7 milhões, envolvendo a construção de três praças, pavimentação de estradas rurais e elaboração de Carteira de Projetos Estruturantes