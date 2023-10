Banestes celebra 86 anos com anúncio de vantagens para clientes

No próximo dia (15), o Banestes comemora 86 anos de atividades. Os clientes terão bônus especiais de até 86% em ações de resgate de pontos.

Há 86 anos, o Banestes está comprometido com o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo, gerando valor à sociedade e colaborando com a democratização do crédito e com a inclusão financeira local, além de estar presente em todos os 78 municípios capixabas. Como forma de celebrar o aniversário da instituição, o banco anuncia uma série de vantagens exclusivas para os clientes, no mês de outubro.

Os programas de pontos de companhias aéreas LATAM Pass, Smiles e TudoAzul vão oferecer bonificações nas transferências de pontos dos correntistas do Banestes. Além disso, o programa de ponto Livelo, uma das principais empresas de recompensas do País, que firmou recentemente parceria com o banco, também dará bônus para os clientes que realizarem uma transferência a partir de 3.000 pontos.

Confira as regras e mais detalhes:

Para participar, os clientes Banestes deverão ficar atentos às condições especiais e especificações de cada ação promocional.

– Programa LATAM Pass (da Companhia Aérea Latam):

· Bonificação de 20% em pontos LATAM Pass e de 30% para clientes Clube LATAM Pass na transferência de pontos dos Programas de Fidelidade dos cartões Banestes (Banestes Visa ou Banescard Visa) para o Programa LATAM Pass.

· Válida de 03 a 05 de outubro de 2023.

· É necessário realizar o cadastro no hotsite da promoção: https://latampass.latam.com/pt_br/promocao/banestes-pontos-extras

· Bônus Limitado a 300.000 pontos por CPF.

· Validade do bônus: 24 meses.

· A promoção não é cumulativa com outras promoções.

– Programa Smiles (da Companhia Gol Linhas Aéreas Inteligentes):

· 50% de bônus para clientes Smile e 86% de bônus para clientes assinantes Clube Smiles na transferência de pontos dos Programas de Fidelidade dos cartões Banestes (Banestes Visa ou Banescard Visa) para o Programa Smiles.

· Válida de 09 a 10 de outubro de 2023.

· É necessário realizar o cadastro no hotsite da promoção: estará disponível em breve em nossas redes sociais

· Bônus Limitado a 300.000 pontos por CPF.

· Validade do bônus: 12 meses.

· A promoção não é cumulativa com outras promoções.

Programa TudoAzul (da Companhia Azul Linhas Aéreas):

· Bonificação de 66% para clientes TudoAzul e 86% de bônus para clientes Clube TudoAzul na transferência de pontos dos Programas de Fidelidade dos cartões Banestes (Banestes Visa ou Banescard Visa) para o Programa TudoAzul.

· Válida de 16 a 18 de outubro de 2023.

· É necessário realizar o cadastro no hotsite da promoção: https://www.voeazul.com.br/br/pt/programa-fidelidade/promocoes/promobanestes

· Sem limitação de pontos bônus.

· Validade do bônus: 06 meses.

· A promoção não é cumulativa com outras promoções.

– Programa de pontos Livelo:

· Bonificação de 1.000 pontos ao realizar uma transferência de, no mínimo, 3.000 pontos.

· Válido de 23 a 27 de outubro de 2023. Limitado a uma bonificação por CPF.

· Os 1.000 pontos de bônus serão creditados em até 15 dias úteis após o fim da campanha.

Caso o cliente tenha dúvidas referentes ao Programa de Fidelidade dos cartões Banestes, poderá entrar em contato diretamente com a central de atendimento do seu cartão, pelo número 0800 720 2337 (Banescard Visa) ou 0800 701 9333 (Banestes Visa), de segunda a sábado, das 08h às 20h30.