Bicicleta furtada é recuperada pela Polícia Civil em Guaçuí

Na manhã desta terça-feira (10), policiais civis recuperaram uma bicicleta no bairro São Miguel, em Guaçuí. O furto ocorreu na última terça-feira (3), na estrada de uma academia de ginástica localizada no Centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a equipe se deslocou até a Lagoa no mesmo bairro e conseguiram encontrar uma bicicleta que havia sido furtada. A bicicleta estava de posse de um adolescente de 17 anos, que foi abordado pelos policiais civis dentro da Lagoa.

O jovem já tem outras apreensões por tráfico de drogas. Ele disse que comprou pelo valor de R$ 200,00 de uma pessoa desconhecida na última quarta-feira (4).

Ele foi ouvido e entregue a sua responsável legal e responderá por crime de receptação.

