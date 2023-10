Bolsonaro no ES: ex-presidente participa de encontro municipal do PL

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarca no Espírito Santo, nesta quinta-feira (26), para um encontro do Partido Liberal (PL), na Praia das Gaivotas, a partir das 19h, em Vila Velha.

O evento, que tem como objetivo direcionar o Diretório Municipal para as eleições 2024, contará com a participação do presidente da legenda no Estado, senador Magno Malta, e dos deputados federais Evair de Melo e Gilvan da Federal.

“Em Vila Velha (ES), estamos unidos em prol da nossa nação e dos nossos valores. Aqui, ao lado do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro e do deputado Gilvan da Federal, reafirmamos nosso compromisso com Deus, pátria, família e liberdade”, escreveu o parlamentar em sua rede social.