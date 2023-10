Botecando Iriri começa nesta sexta-feira (6) em Anchieta

O Botecando Iriri é o mais novo evento gastronômico que acontece no balneário de Iriri, em Anchieta, começa nesta sexta-feira (6), e vai até o próximo domingo (8) de outubro. A iniciativa abre caminho para a temporada do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que este ano comemora sua 25ª edição no próximo final de semana com feriado prolongado (11) a (15).

Botecando Iriri irá reunir chefs nativos e convidados para apresentar e ensinar pratos com temperos e ingredientes locais. Ainda, a programação conta com shows e música ao vivo.

A proposta é aproveitar o mês do Festival Capixaba de Frutos do Mar para atrair mais visitantes para o município e para o balneário, evidenciando a gastronomia e as praias locais.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (6)

18h- Abertura do evento

19h- Chef Gilson Surrage recebe a cheg Júlia Faria para aula show: mostradinho de carne seca com feijão de corda

19h30- Show com Léo Zanol

23h- Show Samba de Raiz com Vlad AKS

01h- Encerramento

Sábado (7)

17h – Abertura do evento

19h – Aula show Chef Gilson Surrage e Chef Davi Pires – Feijoadinha de São Mateus – Anchieta

19h30 – Show com Jana Santos

23h00 – Samba de Raiz com Grupo Responsa

01h – Encerramento

Domingo (8)

11h – Abertura do evento

12h – Aula show Chef Suzy Ferreira Camarão Ki Delícia

13h – Música ao vivo Paulinho Bolzan

17h – Encerramento do evento