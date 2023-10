Veículo clonado é recuperado pela PRF em Marataízes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu na tarde da última quinta-feira (5), em Marataízes, um homem a bordo de um veículo clonado e que havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro no ano de 2017.

Segundo a PRF, durante uma fiscalização de combate à criminalidade, os agentes deram ordem de parada ao visualizarem um veículo tipo SUV de cor azul com suspeita de clonagem de acordo com os sistemas informatizados da PRF.

Dentro do veículo, havia o motorista e um passageiro, um deles se identificou como sendo o proprietário do automóvel.

De acordo com a PRF, na ação, os federais verificaram que os elementos do veículo apresentavam sinais de remarcação na numeração do chassis, dentre outros indícios de adulteração. Ao analisarem o conjunto dos elementos identificadores, chegaram então na numeração de placa original e descobriram, através dos sistemas da PRF, que aquele SUV havia sido roubado em junho de 2017 no município de Duque de Caxias no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, sobre a ocorrência de crime de receptação, condutor, passageiro e veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para procedimentos legais cabíveis.