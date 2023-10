BRK: clientes podem informar vazamento por meio da agência virtual

A agência virtual Minha BRK é um recurso criado para facilitar o dia a dia da população, que tem acesso a uma série de serviços de forma virtual, sem precisar se deslocar até a loja de atendimento da concessionária, na Ilha da Luz. Por meio da ferramenta é possível reportar até a existência de vazamento de água e esgoto.

Para isso, basta abrir a página da agência virtual (www.minhabrk.com.br), informar o Código do Cliente (CDC) e a senha e, em seguida, ir até “Serviços” e selecionar “Notificar um problema”. O cliente deve então clicar em “Vazamento” e fornecer as informações solicitadas, como local e proporção do vazamento e situação do abastecimento.

Dando continuidade ao atendimento, é necessário informar há quanto tempo o problema foi notado e ainda existe a possibilidade de encaminhar fotos do vazamento. Ao final, o cliente receberá um protocolo de atendimento e a área operacional da concessionária seguirá com o atendimento da demanda dentro do prazo legal previsto.

De acordo com o gerente comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flávio Galindo, a companhia tem o compromisso de simplificar a vida dos clientes e trazer agilidade para o atendimento das demandas. “A Minha BRK está à disposição dos moradores do município, oferecendo acesso a um total de 15 serviços. Mas é importante ressaltar que para usar a agência virtual o cliente precisa estar com o seu cadastro atualizado”, orienta.

Além da Minha BRK, a concessionária disponibiliza o atendimento via WhatsApp, pelo número (11) 99988-0001 de segunda a sexta das 08h às 20h e sábados das 08h às 14h, e o telefone 0800 771 0001 e site, que funcionam 24 horas. Em horário comercial, a concessionária conta também com a página no Facebook para atendimentos.