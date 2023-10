Cachaças do ES conquistam medalha de ouro em concurso internacional

As cachaças Princesa Isabel Soleira Brasileira 2023, do Alambique Princesa Isabel, de Linhares, e a Cachaça Dose Classica (Blend by Nelson Duarte 2023), de Aracruz, ambas do Norte do Espírito Santo, acabam de conquistar medalhas de ouro no “Spirits Selection International Competition 2023“, prestigiado concurso dedicado a bebidas espirituosas (aquelas com graduação mínima de 15% de volume alcoólico) que teve sua edição deste ano realizada em Treviso, na região do Veneto, Itália.

