Cachoeiro é destaque estadual em empreendedorismo

Primeiro lugar no estado em transparência pública, terceira cidade mais inteligente do Espírito Santo e classificação máxima no ranking nacional da qualidade das informações contábeis e fiscais. Cachoeiro de Itapemirim se destaca, cada vez mais, entre os municípios capixabas em avaliações de gestão e governança.

Frente a esse cenário, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) classificou, recentemente, o município como um dos seis mais empreendedores do estado. A avaliação foi realizada no âmbito do programa Cidade Empreendedora, que atua por meio de ações estratégicas em favor do desenvolvimento econômico e social.

Organizado em 10 eixos de atuação, o Cidade Empreendedora contempla diversas temáticas, como desburocratização, empreendedorismo nas escolas, fortalecimento de lideranças locais, incentivo à criação de salas do empreendedor, inclusão produtiva, gestão municipal e conscientização da importância de que compras governamentais priorizem os pequenos negócios.

Na mais recente avaliação do programa, realizado em agosto deste ano, Cachoeiro alcançou nota 9,5 (em uma escala de 0 a 10 pontos), e se posicionou em sexto lugar no ranking estadual.

O município foi, dentre os do Espírito Santo, o que teve maior evolução do índice, medido nos últimos três anos. No primeiro ciclo do programa, em 2021, obteve nota 5,3. No segundo levantamento, realizado no ano seguinte, alcançou 7,5.

Dentre as iniciativas de destaque no desempenho de Cachoeiro na avaliação do Cidade Empreendedora está o desenvolvimento do programa Jepp, do Sebrae, que promove aulas de empreendedorismo em escolas da rede municipal de ensino. Até o momento, mais de 500 estudantes já participaram das atividades.

Outros pontos de destaque foram as iniciativas da gestão municipal nas áreas de inovação e tecnologia; modernização, simplificação e desburocratização de processos; legislação voltada para micro e pequenos empreendedores; incentivo ao empreendedorismo local; e fortalecimento das comunidades e suas lideranças, por meio do projeto Soma.

Para o prefeito Victor Coelho, os recentes resultados obtidos por Cachoeiro são frutos de uma gestão plural e compartilhada, em iniciativas que abrangem diversos setores da administração municipal para melhorar o ambiente de negócios e impulsionar a economia da cidade.

Outro ponto destacado pelo prefeito é a atuação da Sala do Empreendedor, coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), que auxilia os cidadãos no processo de abertura de empresas, facilita o acesso à operação de créditos e dá suporte aos empreendedores.

Entre janeiro de 2021 e setembro de 2023, cerca de onze mil novas empresas foram criadas em Cachoeiro, e quase R$ 4 milhões foram movimentados em operações de crédito, com condições especiais de pagamento.

“Atravessamos um período muito conturbado com a crise sanitária ocasionada pela pandemia da Covid-19, mas com uma gestão séria e focada no desenvolvimento do município, superamos esse momento de dificuldades com bons resultados na economia e na geração de empregos, pautados pela transparência, governança e olhos atentos às demandas de Cachoeiro”, destaca.

Cachoeiro presente em evento internacional de empreendedorismo

Como parte do Cidade Empreendedora, iniciado no ano de 2021, os dez municípios capixabas com melhor desempenho na terceira avaliação do programa serão contemplados com uma visita técnica a um evento de capacitação internacional.

Os custos relacionados a passagens, hospedagens e traslados ficarão a cargo do Sebrae, conforme estabelecido no regulamento do programa Cidade Empreendedora.

Representando Cachoeiro na delegação capixaba, o prefeito Victor Coelho partirá, no próximo mês de novembro, para Portugal e Espanha, onde participará de visitas técnicas a espaços públicos, empresas, universidades e instituições que desenvolvem projetos e estratégias pioneiras que contribuem para o desenvolvimento sustentável das cidades.

Além disso, o prefeito representará Cachoeiro no maior evento mundial de inovação urbana e gestão de cidades, o Smart City Expo World Congress, que, neste ano, será realizado na cidade de Barcelona.