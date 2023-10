Cachoeiro em pauta: encontro do MDB debate desenvolvimento municipal

O Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), através de sua Comissão Executiva, realiza, no próximo sábado (21), o encontro “Conversa Cachoeiro”, que reunirá lideranças e cidadãos cachoeirenses para discutir o futuro da Capital Secreta. O evento acontecerá, a partir das 9h, na Câmara Municipal.

Em nota, a sigla explica que a iniciativa “visa reunir lideranças políticas, religiosas, entidades sociais, e todos os seguimentos da sociedade para, com a soma de inteligências e enriquecimento de conhecimento através das vivências e experiências de cada um, acrescidos de suas respectivas expertises, analisar propostas e projetos para a construção de um plano para Cachoeiro de Itapemirim”.

Os organizadores do “Conversa Cachoeiro” ainda destacam que o evento nasceu da necessidade de se criar um fórum permanente de discussão de projetos para a vida pública e política da cidade, com escopo no desenvolvimento econômico, sustentável, bem-estar social, cultural, meio ambiente e, principalmente, o desenvolvimento humano da população que reside em Cachoeiro, sendo natural ou não do município.