Cachoeiro: homem é flagrado com carro roubado na Beira Rio

Um carro roubado foi localizado e recuperado pela Guarda Civil Municipal (GCM), neste sábado (14), em Cachoeiro de Itapemirim.

O veículo foi identificado através do sistema de videomonitoramento, que apontou restrição de roubo para a caminhonete, modelo S10, de cor branca.

Após determinação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), viaturas da GCM se deslocou para a avenida Beira Rio, próximo a rodoviária, onde efetuou a abordagem e constatou a irregularidade.

O carro foi apreendido e removido para o depósito credenciado do Detran|ES, em Cachoeiro. O condutor da caminhonete foi entregue as autoridades policiais para os procedimentos legais cabíveis.

