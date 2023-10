Cadela Alga localiza e Polícia apreende drogas em Guaçuí

Com o auxílio da cadela Alga, integrante da Patrulha K9 da Polícia Militar do Espírito Santo, a PM de Guaçuí conseguiu localizar material ilicíto no município.

Na tarde na última quarta-feira (11), após informações do serviço de inteligência do 3º Batalhão, a equipe de policiais militares prosseguiu ao Bairro João Ferraz de Araújo, para verificação de Tráfico de drogas que estaria acontecendo no local.

Com apoio da cadela ALGA, fizeram buscas em uma área aberta às margens de um Córrego e nas bananeiras, local onde K9 ALGA indicou dois pontos distintos onde o material estava enterrado.

Ao todo foi apreendido um tablete de Maconha de 23 gramas, uma tira e 18 buchas de maconha, uma pedra grande de Crack, de aproximadamente 25 gramas e outras 30 pedras pequenas.

Seguido a apreensão, o material foi entregue na delegacia local. Nenhum suspeito foi detido no local.