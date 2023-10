Caminhão bate em muro de casa no bairro Jardim Itapemirim em Cachoeiro

Um caminhão bateu contra o muro de uma casa na tarde da última sexta-feira (20), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que um caminhão havia se chocado contra o muro de uma casa no bairro Jardim Itapemirim, no município de Cachoeiro de Itapemirim.

As partes entraram em acordo e tanto o dono da casa, quanto o motorista do caminhão não quiseram fazer o registro da ocorrência.

A dinâmica do acidente não foi informada. Não há registro de feridos.