Polícia Militar apreende arma de fogo durante operação em Guaçuí

Na noite da última quinta-feira (19), por volta das 23h02, apreendeu durante a Operação Rodovia Segura, uma arma de fogo e detiveram um homem na BR-484, na zona rural de Guaçuí, Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os policiais abordaram o veículo Fiat Uno, que chamou a atenção pela velocidade na via durante a fiscalização. Na abordagem, os policiais localizaram no porta malas do veículo uma espingarda Marca CBC, Calibre 22, com uma munição do mesmo calibre.

Um homem, de 48 anos, que estava no carona do carro, assumiu a propriedade da arma e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.