Caminhão que transportava cimento tomba na ES 164, em Cachoeiro

Um caminhão que transportava cimento tombou na manhã desta sexta-feira (6), por volta das 7h, no Km 164 da Rodovia do Contorno, no trevo de Santa Rosa, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o condutor do caminhão trafegava em direção à fábrica de cimento, quando perdeu o controle da direção e tombou no acostamento da rodovia.

O motorista sofreu ferimentos no braço e foi socorrido pelo Samu para um hospital particular de Cachoeiro. A causa do acidente e o estado de saúde da vítima não foi informada.

Mais detalhes em instantes.

Leia também:

💰Mega-Sena: sete apostas de Cachoeiro faturam a quadra

Homem com caminhonete clonada é preso em Cachoeiro de Itapemirim