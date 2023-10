Homem com caminhonete clonada é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Na noite de quinta-feira (6), A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em Cachoeiro de Itapemirim, um homem dirigindo uma caminhonete clonada, que havia sido roubada no município da Serra em 2015.

De acordo com a PRF, os agentes deram ordem de parada a um veículo tipo caminhonete de cor cinza com suspeita de clonagem. Durante a análise, os policiais verificaram que os elementos do veículo apresentavam sinais de adulteração.

Através de outros sinais identificadores do utilitário, foi possível identificar a procedência do veículo e descobriu-se que aquele carro havia sido roubado na Serra em abril de 2015.

Segundo a PRF, diante das evidências sob crime de crime de receptação, o suspeito e o veículo foram entregues à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos.