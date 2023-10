Carro furtado é recuperado pela GCM em Cachoeiro de Itapemirim

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou, na madrugada deste sábado (7), um veículo roubado que estava abandonado no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da GCM, a equipe recebeu informações de que o Fiat Uno vermelho estava abandonado em um terreno no bairro. Chegando ao local, foi constatado que o veículo estava com restrição de furto de roubo.

Os guardas municipais entraram em contato com o dono que informou que seu veículo havia sido furtado no dia 4 de outubro, às 2h, na Rua Xingu, no bairro Santo Antônio.

O veículo foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran, ficando à disposição da polícia.