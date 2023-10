Carro roubado é recuperado pela Guarda Municipal em Cachoeiro

Um carro roubado foi recuperado pela Guarda Municipal, nesta sexta-feira (13), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o órgão, os agentes faziam patrulhamento na localidade quando foram abordados por um homem que relatou ter visto o seu veículo, modelo Parati, de cor branca, roubado no dia 12 de outubro, abandonado na rua Sergipe.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou a restrição de roubo e furto do automóvel e tomou as medidas cabíveis. O veículo foi removido do local e colocado à disposição da autoridade policial.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar (PM).