Castelo abre edital de credenciamento de artistas para eventos culturais

A Prefeitura de Castelo, torna público, que estão abertas as inscrições para o credenciamento de artistas locais para participação em eventos culturais públicos que serão promovidos e apoiados pela Prefeitura durante este ano de 2023.

Este edital tem como objetivo o cadastro de pessoas físicas (maiores de 18 anos) e jurídicas, residentes ou localizadas em Castelo, com vistas à apresentações musicais. Podem se inscrever: duplas, trios, grupos ou bandas e cantores solos residentes em Castelo.

O credenciamento será exclusivo para artistas que desenvolvam os seguintes gêneros musicais: Música Popular Brasileira, Pop Rock, Samba, Pagode e Sertanejo.

Leia também: I Love Music e Micareca em Castelo prometem agitar a região

Os artistas que desejarem participar de qualquer evento apoiado pela Prefeitura, através deste edital, deverão se cadastrar até o dia 31 de dezembro de 2023.

A documentação, exigida no edital, precisará ser protocolada em envelope lacrado, na sede da Prefeitura situada na Avenida Nossa Senhora da Penha, n° 103, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7:00h às 16:00h – No setor de compras e licitações (segundo andar), e endereçada para a SEMTURC, constando a seguinte informação: CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS MUSICAIS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE CASTELO.

Confira o edital clicando AQUI

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.