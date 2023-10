Castelo: estudo revela nível de honestidade do prefeito

Mais da metade dos eleitores de Castelo afirmam que o prefeito do município, João Paulo Nali (PTB), cumpriu as promessas feitas durante a campanha eleitoral.

De acordo com o Instituto Solução, 59,0% dos entrevistados responderam que o gestor tirou sim do papel tudo o que prometeu nas eleições de 2020.

Já cerca de 17, 1% acreditam que o prefeito deixou a desejar e 23, 9% não sabe ou não respondeu.

LEIA TAMBÉM: Pesquisa destaca pontos positivos e negativos do governo de Castelo

O estudo, feito em parceria com o site AQUINOTICIAS.COM, também avaliou a percepção dos entrevistados sobre o grau de honestidade do prefeito.

Para 62,7% dos eleitores, João Paulo é considerado um político honesto. Outros 7,0%, acham o gestor de Castelo desonesto. Aqueles que não sabe ou não responderam somam 30,4%.

A margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 415 eleitores, entre os dias 27 e 28 de setembro, na sede e nos distritos do município de Castelo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.