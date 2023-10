Pesquisa destaca pontos positivos e negativos do governo de Castelo

A maior parte dos eleitores de Castelo acredita que o município está no caminho certo sob o comando do prefeito João Paulo (PTB).

Os dados são da pesquisa realizada pelo Instituto Solução, em parceria com o site AQUINOTICIAS.COM. Segundo o estudo, feito entre os dias 27 e 28 de setembro, 79,0% dos entrevistados afirmam que Castelo está no caminho certo.

Já cerca de 8,4% dos eleitores apontam insatisfação com as ações da administração municipal e acreditam que a cidade não está no caminho certo. Outros 12,5% preferiram não responder.

Pontos positivos

Entre os destaques, a saúde é apontada como o ponto mais positivo da gestão, com 38,55% das citações. Em seguida aprecem as estradas, com 10,12%; limpeza pública, com 9,40%; não sabe ou não responderam, com 9,16%; educação, com 7,23%; cultura, com 4,82%; finanças, com 4,10%; todos, com 3,61%; saneamento básico, com 3,37%; obras, com 2,89%; nenhum, com 2,41%; assistência social, com 2,17%; turismo, com 1,93%, e outros, com 0,24%.

Pontos negativos

No que diz respeito aos pontos negativos, os eleitores apontaram como principal problema as estradas, com 21,20% das citações. Na sequência, não sabe ou não respondeu, com 20,72%; saúde, com 13,25%; todos, com 6,75%; segurança pública, com 6,02%; educação, com 4,82%; turismo, com 4,10%; emprego, com 3,61%; saneamento básico, 3,37%; agricultura, com 3,13%; assistência social, com 2,41%; administração, com 2,17%; transporte e meio ambiente, com 2,17% cada; limpeza pública, com 1,69%; sem críticas, 1,20%; manutenção, 0,96%, e outros, com 0,24%.

O instituto de pesquisas Solução ouviu 415 eleitores na sede e nos distritos do município de Castelo. A margem de erro do estudo é de 4,9 % para mais ou para menos.