Chassis de motos roubadas são encontrados abandonados em Muqui

A Polícia Militar (PM) apreendeu na última segunda-feira (16), quatro chassis de motos que haviam sido roubadas e que estavam jogadas em uma vegetação no distrito de São Gabriel, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a PM, a equipe realizava um patrulhamento na região quando receberam denúncias por um popular que havia visto um chassi de moto jogado em uma vegetação às margens da rodovia ES 289. Os militares se deslocaram até o local informado e encontraram quatro chassis de moto.

A equipe consultou os números dos chassis e constataram que as quatro motocicletas Honda CG 125 Fan de cor preta, Honda CG 150 Fan de cor prata, Honda CG 150 Titan de cor cinza e Honda CG 160 Titan de cor vermelha, foram objetos de furto e roubo no ano de 2021 nas cidades de Muqui e Atílio Vivácqua.

Diante dos fatos, os materiais encontrados foram entregues a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Nenhum suspeito foi preso.