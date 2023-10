Suspeito é preso vendendo drogas no ponto de ônibus em Atílio Vivácqua

Durante um patrulhamento realizado na tarde da última segunda-feira (16), a Polícia Militar (PM) e a Força Tática K9 prenderam um homem vendendo drogas em um ponto de ônibus em Flecheiras, zona rural de Atílio Vivácqua, Sul do Espírito Santo.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações de um morador que um homem estaria com drogas em uma moto no ponto de ônibus esperando uma pessoa para fazer a venda da droga às margens da BR-101 e entregar o dinheiro.

Diante das informações, a equipe se deslocou até o local informado e, chegando lá, encontrou o suspeito em uma moto com as mesmas características informada. Ao avistar os policiais, o suspeito colocou rapidamente uma sacola branca no bolso da blusa de frio e tentou ligar a moto para fugir, porém foi abordado pelos militares.

Os policiais fizeram busca pessoal e com o suspeito foi encontrado a sacola branca com cocaína. Foi dado voz de prisão e, ao ser questionado sobre o material encontrado, o suspeito disse que uma pessoa iria buscar a droga e pagaria cerca de R$ 2 mil reais. Os policiais verificaram a placa da moto e foi constatado que o licenciamento está atrasado e o número do motor adulterado.

A moto foi guinchada e removida para o Pátio Credenciado do Detran de Cachoeiro. O suspeito foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis.