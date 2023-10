Cinco números para entender a força das micro e pequenas empresas no ES

A padaria do seu bairro, o mercadinho perto do local de trabalho, o salão de beleza que você frequenta toda semana. Os pequenos negócios fazem parte do dia a dia dos capixabas e são gigantes quando se trata de geração de empregos e poder econômico.

Atualmente, existem mais de 470 mil empreendimentos classificados como microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) no Estado. Eles representam 95% das empresas capixabas.

“No Espírito Santo, os microempreendedores individuais e as pequenas empresas são protagonistas na geração de emprego e renda, desempenham um papel crucial na economia e contribuem para o fortalecimento da identidade capixaba”, reforça Pedro Rigo, superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES).

Neste dia 5 de outubro, quando é comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, o Sebrae/ES realizou um levantamento dos números que ajudam a entender a força do empreendedorismo no Estado.

Por dia, mais de 200 pequenos negócios são abertos no ES

De acordo com os painéis do Mapa de Empresas do Governo Federal, 56.757 pequenos negócios foram abertos no Espírito Santo até o dia 26 de setembro deste ano. Em média, foram 211 novos empreendimentos por dia.

Cultura Empreendedora: ES tem mais de 300 mil MEIs ativos

Entre os pequenos negócios que movimentam a economia, os microempreendedores individuais (MEIs) são maioria. Segundo o DataSebrae, há 316.026 MEIs ativos no Estado. Já as microempresas somam 128.376, enquanto 23.777 estão classificadas como empresas de pequeno porte. As médias e grandes empresas totalizam 28.560.

Os setores com mais empreendedores são: serviços (240.617), comércio (157.988), indústrias (54.108), construção civil (40.799) e agropecuária (2.988).

Negócios de pequeno porte geraram mais de 18 mil empregos no ES

O Espírito Santo liderou os estados do Sudeste brasileiro no saldo de empregos gerados por micro e pequenas empresas (MPE) no primeiro semestre deste ano. Foram 18.852 novos postos de trabalho entre os meses de janeiro a julho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que considera o saldo de empregos (contratações já descontadas as demissões).

Somente no mês de julho, o número foi de 3.647 novos postos de trabalho no estado capixaba. A cada mil empregados, esse saldo equivale a 9,08. No Brasil, o índice foi de 5,95 e, na região Sudeste, ficou em 6,19. Mesmo que outros estados tenham tido números absolutos maiores, o Espírito Santo obteve mais empregos gerados proporcionalmente na região, considerando os pequenos negócios.

Das empresas que exportam no Estado, 43,8% são pequenos negócios

O Espírito Santo possui 383 pequenos negócios exportando seus produtos, o que representa 43,8% das empresas exportadoras capixabas. Em 2022, o Estado ficou em sétimo lugar no ranking de estados brasileiros com micro e pequenas empresas exportadoras, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior.

ES tem mais de 195 mil mulheres comandando pequenos negócios

De acordo com dados compilados pelo Sebrae/ES, atualmente são 195.585 mulheres liderando pequenos negócios no Estado. Elas representam 33,6% do total de empreendedores capixabas.

Dentro desse universo de empreendedorismo feminino, 108.924 (55,69%) são negras. Por faixa etária, elas estão divididas da seguinte forma:

59.659 têm entre 35 e 44 anos (30,5%)

52.637 têm entre 25 e 34 anos (26,91%)

37.657 têm entre 45 e 54 anos (19,25%)

24.027 têm entre 55 e 64 anos (12,285)

13.138 têm até 24 anos (6,72%)

8.468 têm mais de 65 anos (4,33%)

O setor de serviços (106.340) é o preferido entre as mulheres que optaram por um negócio próprio, seguido pelo comércio (43.689), indústria (22.241) e agropecuária (21.197).