Confira as atrações gratuitas em comemoração a Semana das Crianças

A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) preparou uma programação recheada de atrações para celebrar a Semana das Crianças. Confira:

Do dia 12 a 15 de outubro, a Praia da Costa será palco do Festival Capixaba de Sorvete.

O evento, que acontece na avenida Antônio Gil Veloso, próximo à avenida Champagnat, é gratuito e promete apresentar uma variedade de sorvetes, picolés e outros produtos.

Um dos pontos altos será uma fábrica onde os visitantes poderão conhecer mais sobre a produção de sorvete. Para as crianças, haverá um espaço de recreação e brinquedos infláveis.

O festival ainda contará com apresentações culturais, praça de alimentação e shows, começando no Dia das Crianças, às 10h, e seguindo até domingo (15), às 18h.

Ainda na quinta (12), das 8 às 12h, a Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, recebe o evento Dopaminados Kids.

A programação inicia com o credenciamento, seguido de um momento de aquecimento e alongamento. Durante o evento, 120 crianças dos núcleos de ginástica rítmica (GR) da Prefeitura de Vila Velha apresentarão performances inspiradas em sucessos do audiovisual.

As famílias também poderão participar de atividades recreativas, com o encerramento previsto para as 11h30. No sábado (14), das 7 às 11h, a Praça Zelina Regina Biazutti, localizada na avenida Califórnia, s/n, em Barramares, será palco de uma festa especial em comemoração ao Dia das Crianças.

O evento gratuito contará com brincadeiras infantis, recreadores, música, pintura de rosto e partidas de futebol. Confira a programação da Semana das Crianças em Vila Velha, com entradas gratuitas:



Festival Capixaba de Sorvete 2023

De 12 a 15 de outubro de 2023

Avenida Antônio Gil Veloso, próximo à reta da avenida Champagnat, na Praia da Costa



Dopaminados Kids

Quinta (12), 8 às 12h

Arena Tartarugão, Coqueiral de Itaparica



Festa do Dia das Crianças

Sábado (14), 7 às 11h

Praça Zelina Regina Biazutti – avenida Califórnia, s/n, Barramares (esquina com a rua Botafogo)

Brincadeiras infantis, recreadores, pula-pula, música, pintura de rosto e partidas de futebol.