Confira as farmácias de plantão no primeiro domingo (8) de outubro

Seis farmácias de Cachoeiro de Itapemirim estão de plantão neste primeiro domingo (8) de outubro, com atendimento presencial e também entrega em domicílio.

As farmácias do Centro e do Guandu funcionarão de 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até às 22:00h).

Confira as farmácias de plantão!

1 – DROGARIA CACHOEIRO

Endereço: Praça Visconde Matozinhos, 17 – Guandú

Em frente ao Posto Nogueira Tel.: 3521-5533

2 –FARMÁCIA PAGUE MENOS

Endereço: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 72 – Gilberto Machado

Ao lado da Padaria Top Tel:3522-8299

3 – DROGARIA OPÇÃO

Endereço: Av. Jones Santos Neves, 77 – Santo Antônio

Ao lado do Supermercado Perim de cima Tel.: 3521-0401

4 – DROGARIA COSTA

Endereço: Rua Cariri, 07 – Aquidaban

Em frente à Praça Elísio Imperial Tel.: 3511-6787

5 – DROGALIMA

Endereço: Av. Dr. Aristides Campos, 349 – Basiléia

Ao lado do Sicoob Tel.: 3028-0202

6 – FARMÁCIA TREVO

Endereço: Rod. Ricardo Barbieri, 74 – Aeroporto

Em frente ao Supermercado Otavarp Tel.: 3521-5181