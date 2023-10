Copa das Favelas: veja como está o andamento do torneio em Cachoeiro

A Copa das Favelas está sendo um sucesso! O projeto pretende dar cada vez mais visibilidade a novos talentos de Cachoeiro de Itapemirim e outras cidades do ES. Todas as quadras do bairro Zumbi estão sendo completamente lotadas, para presenciar grandes jogos de variadas equipes, o torneio está com uma média de 150 pessoas, em jogos da competição.

Com jogos todos os dias, o evento acontece em três lugares diferentes, na quadra do Alto Eucalipto, na quadra do CRAS e na escola Julieta Deps Tallon, no Zumbi. O assunto em todo bairro é sobre a Copa das Favelas. “A comunidade respira paz e harmonia desde então, só se escuta falar do futebol da Copa das Favelas, do bairro Zumbi”, disse Pablo Miller, diretor do evento.

O evento conta com ajuda de comércios locais e moradores do bairro, todos abraçaram as ideias da copa, que vem apresentando um belo futebol e jogos “pegando fogo”, fora a festa. “Todo esforço está valendo a pena, cada gota de suor, cada busca por melhorias, juntos vamos fazer e marcar historia” reforçou Pablo.

“A Copa das Favelas está sendo um campeonato excelente, falo isso da parte da organização e dos jogadores, é o que a cidade precisa, de reconhecimento, principalmente da parte das periferias, onde tem grandes jogadores esperando uma oportunidade, e a Copa das Favelas pode nos proporcionar isso”, disse Natan Castelione, atleta da equipe do Napoli, de 18 anos.

Foto: Divulgação

“Meu time já teve dois jogos, mas, minha estreia foi no jogo de sexta-feira (27), estreia com vitória e dois gols, emocionante, de arrepiar, a torcida junto com a equipe, passando emoção e vibrações positivas. A nossa equipe está bem confiante e com vontade, de chegar na final, e de sermos campeãs, está sendo emocionante poder participar da Copa das Favelas e também assistir os outros jogos, todos os atletas com muita entrega, com garra, com vontade, muito talento, um incrível espetáculo, o evento”. Disse Elora Albani, atleta do Coronel Borges, de 25 anos.

Foto: Divulgação

Confira a classificação até o momento!

MASCULINO:

(Equipes na margem classificatória)

GRUPO A

1° Napoli (7 pontos)

2° Real Paris (3 pontos)

3° Croatas (1 ponto)

GRUPO B

1° S.A. Sport (3 pontos)

2° CPX Caxu (2 pontos)

3° Mega Mix (1 ponto)

GRUPO C

1° Internacional ZB (4 pontos)

2° Wolfsburg (3 pontos)

3° Boleiros (1 ponto)

GRUPO D

1° Atlético Clube (4 pontos)

2° Nova Era (3 pontos)

3° CPX Faixa Preta (1 ponto)

FEMININO:

GRUPO A

1° Coronel Borges (5 pontos)

2° As Aposentadas (4 pontos)

3° CIE Atila A.M (4 pontos)

4° Guerreiras FC (sem pontuação)

GRUPO B

1° Gladiadoras (4 pontos)

2° MDC FC (3 pontos)

3° Meninas Vila (1 ponto)

SUB-15:

1° proj. Abraçando futuro (8 pontos)

2° Proj. CESC (6 pontos)

3° Proj. Resgatando Vidas (5 pontos)

4° Proj. Renascer (2 pontos)

5° Proj. Atletas Paz (2 pontos)

Estatísticas!

ARTILHARIA MASCULINO:

Gabriel Campos – 3 gols (Rua 13)

Natan Castelione – 3 gols (Napoli)

Luiz Micenio – 3 gols (Napoli)

ARTILHARIA FEMININO:

Karol Mota – 4 gols (Coronel Borges)

Jenifer Gomes – 3 gols (Gladiadoras)

Gabriele – 3 gols (As Aposentadas)

Karina Almeida – 3 gols (As Aposentadas)

ARTILHARIA SUB-15:

Mizael – 4 gols (Proj. Cesc)

Mateus Pereira – 3 gols (Proj. Resgatando Vidas)

João Vitor – 3 gols (Proj. Atletas da Paz)

Murylo Peixoto – 3 gols

(Proj. Abraçando o Futuro)

João Vitor Resende 3 gols (Proj. Abraçando o Futuro)

GOLEIRO MENOS VAZADO:

Hayllon – 1 gol sofrido (Atlético Clube)