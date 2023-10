Copa Guri Estadual: veja como está o andamento do torneio no ES

A Copa Guri acontece todos os anos, reunindo diversos clubes do Espírito Santo, e conta com as categorias Sub-9, 11, 13 e 15. O torneio se inicia por pontos corridos e conta com dois grupos por categoria, grupo 1 e 2, os dois melhores de cada grupo se classificam para um disputa de semifinal.

A competição tem como objetivo a educação dos atletas, e por finalidade promover o intercâmbio entre os jovens. Contando com mais de 30 equipes, o torneio é dividido em Grande Vitória, Norte e Sul do estado.

Como está a competição no Sul?

Na categoria Sub-11, classificaram as equipes do Alegrense F.C. e S.C. Ypiranga no grupo 1, Anchieta e S.D.C. no grupo 2.

Na categoria Sub-13 se classificaram o Alegrense, Craque Para o Futuro, S.D.C e S.C. Ypiranga.

Na categoria Sub-15, Escola Flamengo – C. Itapemirim, S.C Ypiranga, S.D.C. e Anchieta, foram os classificados para semifinal do torneio.

Alegrense F.C.

Os atletas do projeto social Alegrense do Futuro (Alegrense Futebol Clube), da cidade de Alegre, estão participando da Copa Guri 2023 pela primeira vez, nas categorias Sub-11, 13 e 15, as categorias Sub-11 e Sub-13 se classificaram para a semifinal que acontecerá em Alfredo Chaves, dia 21 de outubro.

O projeto Alegrense do Futuro realiza um trabalho voltado para o futebol infanto-juvenil e atende duzentas crianças das idades de 5 a 15 anos, e tem como objetivo formar atletas e cidadãos.

Os treinos do Alegrense Futebol Clube acontecem aos sábados, e todos os atletas são acompanhados por uma equipe multidisciplinar (nutricionista, médico, tec. de enfermagem, assistente social, educadores físicos, advogados, psicólogos), todos são voluntários, o projeto também envolve o comércio e a prefeitura da cidade de Alegre.

Foto: Divulgação/Alegrense Futebol Clube