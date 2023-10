Corpo é encontrado no rio Itapemirim em Cachoeiro

Um corpo, ainda sem identificação, foi encontrado na manhã desta terça-feira (3), boiando no rio Itapemirim, em Cachoeiro. Pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com a cena.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. A dinâmica e a causa da morte ainda não foi esclarecida.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O procedimento será encaminhado para ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

