CRJ Cachoeiro abre seleção para contratação de sete cargos

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Cachoeiro abriu seleção para contratação de sete cargos, em Cachoeiro de Itapemirim. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (30). Os salários variam de R$ 1.500,00 a R$ 2.916,00.



De acordo com o edital, as vagas abertas são para articulador(a) local, auxiliar de serviços gerais, assistente social e assistente administrativo. Exclusivo para cadastro de reserva, o CRJ também receberá currículos para psicólogo(a), educador(a) social e zelador.



Os profissionais precisam ter mais de 18 anos e experiência na profissão. Todos os cargos recebem vale-transporte e vale-alimentação. Os interessados (as) devem enviar o currículo para [email protected]. A primeira fase da seleção será composta por avaliação de currículo. Em seguida, haverá entrevista eliminatória. Confira a agenda:

Serviço:

Cronograma



Publicação do edital: 26/10/2023

Prazo de envio de currículos: 30/10/2023

Resultado dessa etapa: 31/10/2023

Entrevistas individuais: 01/11/2023

Resultado final com o cadastro de reserva: 06/11/2023

CRJ Cachoeiro



O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Cachoeiro foi inaugurado em 25 de março de 2022, em Rubem Braga. O equipamento conta com uma ampla área externa, com vários espaços de convivência, além de quadra de areia, onde acontece a prática de vários esportes.



Preparado para acolher o jovem de 15 a 24 anos, o CRJ Cachoeiro conta com salas multiuso para oficinas, recepção, laboratório temático, sala de computadores e de acolhimento. Todo o serviço prestado é de graça.



O CRJ é fruto de uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) com o Instituto Ellos de Inclusão Social, definido após ampla seleção pública para a gestão do CRJ.



Estado Presente

O Programa Estado Presente em Defesa da Vida é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência.



O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.



Dentro desse programa, foram implantados 14 CRJs em todo o Estado. Saiba mais em juventudes.es.gov.br.