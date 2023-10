Cuidado! Inmet prevê tempo perigoso no Sul do Espírito Santo

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

(Incaper) a previsão do tempo para a região Sul do Espírito Santo, neste sábado (14), é de sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia, com temperatura mínima de 21 °C e máxima de 24 °C, nas áreas menos elevadas, e mínima de 16 °C e máxima de 22 °C, nas áreas altas.

Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda prevê para a região ventos intensos, chuva, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e queda de granizo. O alerta segue até as 10h.

As condições climáticas, segundo o órgão, são perigosas, pois representam risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite, com temperatura mínima de 19º e máxima de 25º, segundo o Climatempo.

Quem está pensando em curtir as praias de Marataízes, deve ficar atento, pois a expectativa é de chuva durante todo o sábado.