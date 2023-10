Curta de cineasta capixaba abre mostra internacional em Florianópolis

O cineasta capixaba Leandro Sherman será destaque em um festival internacional de cinema no Sul do País. O seu novo curta-metragem “Meia-noite no Quarto 103” vai abrir a mostra Shot on Video (SOV) do “Floripa Que Horror! Festival Internacional de Cinema”, com filmes de suspense e horror, que acontece em Florianópolis entre os dias 27 de outubro e 5 de novembro.

“Estamos muito orgulhosos dessa conquista! É nosso trabalho sendo reconhecido dentre tantos profissionais e ganhando destaque”, diz o diretor e roteirista do filme.

Antes do começo da apresentação dos curtas, será exibido o documentário “O Medo é Só o Começo”, sobre o atual cinema de horror brasileiro.

Sherman conta que a trama do filme se desenrola em um enigmático quarto de hotel, carregado de segredos, onde um detetive particular aguarda ansiosamente um cliente para concluir uma investigação. Contudo, o que ele encontra é um enredo de mistérios e segredos ainda maiores.

Com um elenco composto pelos atores capixabas Jorgemar Oliveira, Karina Americano e o estreante Leandro Menezes, o curta-metragem leva o público a mergulhar na trama de um suspense policial no estilo cinema noir. Esse estilo de filme, caracterizado por sua atmosfera em preto e branco, jogo de sombras e luzes e intrincadas tramas de mistério, é uma homenagem aos clássicos do cinema policial dos anos 1940 e 1950, com um toque contemporâneo.

“O curta também presta homenagem ao mestre do suspense, Alfred Hitchcock, incorporando elementos que remetem à sua icônica abordagem cinematográfica”, declara o diretor. Mas Sherman assegura que o filme mantém sua marca registrada, incluindo uma dose de mistério e tensão característica de seus trabalhos anteriores.

O filme foi lançado com exclusividade no Espírito Santo em janeiro, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória, e está disponível no canal do YouTube da produtora Sherman’s Bizarre Movie House, que pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/@shermansbizarremoviehouse6893.

Além de Sherman, outro capixaba de renome no meio do terror será homenageado. Na semana em que se comemora o Halloween, o festival homenageia o cineasta do gênero de cinema fantástico Rodrigo Aragão.

Com três longas-metragens na programação, o cineasta não só recebe a homenagem do festival catarinense, como apresenta com exclusividade uma Master Class sobre cinema de invenção, imperdível para estudantes, profissionais e fãs do gênero.