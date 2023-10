Deputada defende projeto para eleição de mulheres em Cachoeiro

Na Plenária do Partido dos Trabalhadores (PT), neste domingo (8), em Cachoeiro, a deputada federal Jack Rocha defendeu maior participação da mulher na política da cidade, principalmente na Câmara Municipal, onde não há nenhuma representante como vereadora.

O evento oficializou o novo comando do Diretório Municipal da legenda. De olho no pleito eleitoral de 2024, a sigla escolheu como presidente o subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda e ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Casteglione.

“Presidente, vamos olhar para as mulheres, porque nós precisamos ocupar todos os espaços. É a Câmara Municipal, é Poder Executivo. Não existe uma democracia sem a participação das mulheres. Para haver democracia, a gente tem que está junto e as mulheres precisam estar também liderando esse processo”, afirmou a parlamentar.

Primeira mulher negra a ser eleita como deputada federal pelo Espírito Santo, Jack Rocha ainda ressaltou que as mulheres têm totais condições de ocuparem o lugar que elas quiserem e que é imprescindível um projeto que dê sustentação às candidaturas femininas não só em Cachoeiro, mas em todo o Estado.

“Eu sou muito grata e estou muito honrada por ser a primeira mulher negra na história do Espírito Santo a ser eleita deputada federal, mas não quero ser a única. A gente precisa que, para que haja políticas transformadoras, as mulheres participem da política”, explicou.

Frente para o desenvolvimento

A parlamentar também destacou o potencial econômico de Cachoeiro e incentivou a criação de uma grande frente ampla em prol de Cachoeiro.

“A gente está diante de algumas transformações, por exemplo, a Reforma Tributária. A gente sabe que aqui é um grande exportador de mármore e granito, mas a gente tem outras formas também. A gente tem o turismo, a gente tem a cultura e eu acho que nós temos condições hoje de aliar, pois são setores produtivos diversificados”, ressalta Jack Rocha.