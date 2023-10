DER-ES apresentará projeto de área de escape na ES 164 nesta quarta (18)

Uma reunião pública do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), apresentará à população o projeto de melhorias no traçado e implantação de uma área de escape com caixa de retenção na Rodovia ES-164, nesta quarta-feira (18), às 18h30, na quadra da Escola Zacheu Moreira de Fraga, em Vargem Grande de Soturno.

As obras visam tornar a rodovia mais segura e eficiente e englobará melhorias significativas entre os quilômetros 347 e 351, com destaque para construção de uma área de escape na ‘Curva da Morte’, na Serra de Soturno.

A reunião pública é uma oportunidade para os moradores da região se informem sobre as melhorias planejadas e tenham a oportunidade de expressar suas opiniões, preocupações e sugestões relacionadas ao projeto.

Durante a reunião, representantes da Techvias e autoridades locais apresentarão em detalhes o projeto, incluindo o cronograma de execução, os benefícios esperados e o impacto positivo nas viagens e na segurança viária. Além disso, haverá um espaço dedicado para perguntas e comentários da população, garantindo uma participação ativa de todos os interessados.

A rodovia ES 164 desempenha um papel importante para Vargem Alta, cortando o município de norte a sul e conectando as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo.

A construção da área uma área de escape no trecho conhecido como ‘Curva da Morte’, na Serra de Soturno, é uma demanda antiga da população de Vargem Alta, com objetivo de reduzir acidentes com veículos pesados, preservando vidas e tornando a rodovia mais segura para todos os usuários.