Descubra o Espírito Santo! Atrativos do ES se destacam em feira de turismo

O Espírito Santo, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), participou da 50ª edição da Abav Expo, a maior feira de turismo da América Latina e ponto de encontro, comercialização e comunicação de toda a cadeia produtiva do setor turístico. O estande “Descubra o Espírito Santo” foi destaque no evento que aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Centro de Eventos Riocentro, Rio de Janeiro.

A feira foi organizada pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav) e reuniu 42 mil pessoas nos três dias de evento. Os principais players do setor participaram e criaram conexão com o principal canal de distribuição do turismo brasileiro: os agentes de viagem, que eram 45% do público presente.

O Espírito Santo se destacou entre os estandes presentes. Evidenciando diversos atrativos capixabas, o espaço ofereceu aos visitantes oportunidade para conhecer o Estado, apresentando o Grande Buda de Ibiraçu, a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, a Região das Montanhas Capixabas e o avistamento de baleias.

O estande também contou com ação fotográfica, distribuição de brindes e artesanato e degustação das iguarias do Estado, como biscoito caseiro, socol, abacaxi, cachaças, cafés especiais e cervejas artesanais. Tudo para apresentar a quem visitava o estande uma experiência com o que é produzido no Estado. Música ao vivo com a Orquestra Maratimba e Alberto Souza, sanfoneiro de Itaúnas, apresentação de dança das Nonas de Santa Teresa, além do famoso abacaxi de Marataízes, também animaram o espaço capixaba, atraindo ainda mais curiosos em conhecer os atrativos do Estado.

O secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, comentou o resultado positivo na participação na Abav. “Recebemos agentes de viagem, guias de turismo, estudantes, imprensa e o todo trade turístico nacional em nosso estande, tudo para colocar o Espírito Santo na vitrine do turismo nacional. Além disso, viemos com a maior delegação da história, mais de 300 pessoas, entre representantes de municípios e trade do Estado e mostramos força e disposição para desenvolvermos ainda mais o segmento em nossa região”, disse.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV-ES), Rodrigo Stange, também comentou sobre o evento e a participação capixaba. “A feira foi sucesso em vários aspectos. Com mais de 40 mil visitantes, um recorde desde a edição de 2012. A participação de mais de 1.500 marcas no evento permitiu networking com os agentes de viagens, não só do Brasil, como também do exterior. A ABAV Talks com suas arenas de palestras, proporcionaram mais de 60 capacitações aos visitantes. No pavilhão dos Destinos, vários se fizeram presentes, com destaque ao estande do Espírito Santo, com imagens e vídeos dos cartões postais capixabas, grupos culturais, gastronomia e outras atividades, permitindo aos visitantes vivenciar um pouco do Espírito Santo”, afirmou Stange.

No primeiro dia de evento, a Setur realizou, em parceria com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), um encontro no estande do Estado para anunciar que o Espírito Santo sediará a Convenção Anual Braztoa 2023 e o Prêmio Sustentabilidade. O evento acontece entre os dias 22 e 26 de novembro, reunindo operadoras de todo Brasil em território capixaba. A relação entre Braztoa e Setur foi celebrada com música ao vivo e a presença dos presidentes da entidade Fabiano Camargo e Marina Figueiredo e do secretário Weverson Meireles. Além da convenção e do prêmio, a entidade promoverá um famtour com as operadoras credenciadas para apresentar a Região Turística Montanhas Capixabas.

O Espírito Santo também participou de um painel no Abav Talks, espaço de palestras e worshops da feira. Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o estado pode apresentar o turismo de experiência capixaba no lançamento do Polo Turismo de Experiência, que aconteceu na Arena Especialização, com lotação esgotada.

O estande Descubra o Espírito Santo foi uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo, e contou com a participação dos municípios Marataízes, Santa Teresa, Ibiraçu, Conceição da Barra (Itaúnas), Piúma, Iconha, Alfredo Chaves, Vila Velha, Vitória, Anchieta, Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim.