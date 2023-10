Detran|ES divulga lista de suplentes da 2ª fase do CNH Social 2023 

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) publicou, nesta segunda-feira (09), a lista de suplentes para preencher vagas referentes ao edital da 2ª fase do CNH Social 2023, com a possibilidade de beneficiar quem se inscreveu entre 18 e 28 de julho. A lista está disponível no site do Órgão, na aba “CNH Social” e os selecionados devem realizar a matrícula a partir desta segunda-feira (09) até o próximo dia 23 de outubro, exclusivamente pelo site www.detran.es.gov.br.

A chamada única de suplentes tem o objetivo de preencher as mais de mil vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitaram os prazos estabelecidos no processo de Habilitação do programa em 2023, contemplando mais candidatos. Portanto, a etapa atual de matrículas é apenas para os candidatos que constam na lista de suplentes da segunda fase do programa em 2023.

Aqueles que foram selecionados devem acessar a aba do programa ‘CNH Social’ ou o banner disponível na página principal do site do Detran|ES e preencher o formulário para validar a matrícula. Posterior à conclusão dessa etapa, deverá se dirigir à autoescola indicada para realizar a abertura do processo de habilitação.

Prazos

O candidato selecionado tem 15 dias a partir da divulgação da lista para fazer a matrícula on-line e, posteriormente, mais 15 dias para procurar a autoescola, presencialmente, e concluir a abertura do processo de habilitação.

Na sequência, o candidato terá 30 dias para fazer a coleta biométrica em uma agência de atendimento do Detran|ES e realizar os Exames Médicos e Psicológicos na Clínica credenciada indicada. Para realizar a coleta biométrica não é necessário fazer o agendamento. O candidato deve se dirigir a qualquer unidade do Detran|ES portando o encaminhamento da autoescola, constando o número do Renach, documento oficial com foto. Lá, ele deverá informar que é beneficiário do programa.

Os candidatos às categorias D e E deverão realizar também o Exame Toxicológico no laboratório credenciado indicado.

O Detran|ES acrescenta que não entra em contato com os candidatos para informar sobre a seleção, sendo de inteira responsabilidade do interessado acompanhar a divulgação do resultado nos canais oficiais do Órgão, respeitar os prazos estabelecidos para receber o benefício e manter os dados atualizados.

O Órgão alerta aos candidatos que o processo de habilitação tem validade de 12 meses a contar da data da abertura do processo na autoescola, e que, caso ultrapasse esse prazo, assim como os demais prazos estabelecidos para o início dos processos de habilitação, os candidatos serão considerados desistentes do processo, terão seus processos cancelados e ficarão impedidos de participar dos editais do Programa CNH Social pelo período de três anos.

CNH Social 2023

Em 2023, o programa CNH Social ofertou 7 mil vagas, divididas em duas fases, para oferecer de forma gratuita às pessoas de baixa renda a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro); e, para aqueles que já são habilitados, a Adição de Categoria A ou B e a Mudança de Categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

A seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.