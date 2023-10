Detran|ES e PM realizam fiscalização a transportes escolares em Alegre

Na última quinta-feira (5), policiais militares do 3º Batalhão realizaram uma operação conjunta com o Detran para fiscalização de veículos para transporte escolar no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a ação foi realizada em dois pontos distintos, pela manhã no centro, próximo a Igreja Matriz e à tarde no Bairro Clério Moulin, próximo à escola Pedro Simão. Foram abordados quatro automóveis e 20 veículos escolares. Ainda, foram confeccionados 22 Autos de Infração de trânsito, um CRLV foi recolhido por estar em mal estado de conservação e um veículo removido.

Os militares notificaram outros condutores, realizando o transbordo de crianças para outros carros, pois os veículos estavam com a capacidade acima do permitido. Um deles com capacidade para 43 crianças, estava com 61 crianças, outro com capacidade para 15 estava com 23 e outro com capacidade para 32 crianças estava com 38 crianças. Os militares constataram que alguns motoristas estavam sem qualificação para condução de veículo escolar.

A operação teve início a partir de denuncias geradas na Ouvidoria do Detran, tendo a participação dos Policiais militares do 3º Batalhão e servidores do Detran.