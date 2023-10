Governo do ES envia projeto para aumentar salário de professores

O governador do Estado, Renato Casagrande, encaminhou para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) o Projeto de Lei que propõe reajuste salarial de 4% aos servidores do Magistério Estadual, ativos e inativos, remunerados por subsídio, e que atuam nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria da Educação (Sedu). Se aprovado, o reajuste será pago a partir de novembro, retroativo a janeiro deste ano, e vai beneficiar aproximadamente 26 mil servidores.

O anúncio foi feito nessa quinta-feira (05), pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo. “O reajuste foi definido em reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), nessa quarta-feira (04). Quero agradecer ao Sindicato por esse tempo de debate e discussão, e também ao governador Renato Casagrande pela liderança no processo de discussão técnica, que envolveu as Secretarias da Educação, de Planejamento, Fazenda, Gestão e Recursos Humanos e Governo”, disse Vitor de Angelo.