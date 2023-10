Dia Mundial do AVC: cooperativa realiza ações para conscientizar sobre a doença

No próximo dia 29, o mundo se une para lembrar a importância de reconhecer os sinais do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e agir rapidamente, pois a cada minuto que passa, o cenário das possíveis sequelas pode mudar de forma significativa. Neste contexto, a Unimed Sul Capixaba se destaca como um centro de excelência no tratamento do AVC, com um padrão internacional de protocolo de atendimento que pode salvar vidas.

E para enfatizar os cuidados e recomendações contra esta doença, a cooperativa realizará ações em Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo do evento é promover o autocuidado e a identificação dos sinais de AVC, como boca torta, fala enrolada, dor de cabeça e paralisia.

Serão feitas ações no grupo de idosos da cooperativa, no dia 25; e na sexta, dia 27, durante a Caminhada Orientada, na Beira Rio e nas recepções dos hospitais da Unimed.

A rapidez no atendimento e uma recuperação bem-sucedida são cruciais quando se trata de AVC, uma condição que exige exames e tratamentos avançados. A Unimed Sul Capixaba é o único hospital no sul do estado do Espírito Santo com um protocolo de atendimento de AVC certificado pelo renomado programa Angels.

Conta com uma Unidade Coronariana e Neurointensiva (UCON) com equipamentos de última geração e uma equipe altamente especializada no tratamento de pacientes neurocríticos.

Outra distinção notável é a realização da Angiotomografia imediata para todos os casos de AVC, que fornece uma análise detalhada dos vasos cerebrais e diagnósticos precisos. Essa tecnologia de ponta permite à equipe médica tomar decisões rápidas, garantindo um tratamento mais eficaz.

Além disso, a Unimed Sul Capixaba oferece a Trombectomia mecânica para casos de AVC isquêmico com obstrução de grandes vasos. Essa técnica avançada permite a remoção de coágulos, restabelecendo o fluxo sanguíneo no cérebro e reduzindo danos neurológicos.

Neste Dia Mundial do AVC, o médico neurologista da Unimed Sul Capixaba, Waldemar Algemiro, reforça: “A rapidez, precisão e qualidade do atendimento são primordiais e fazem a diferença, minimizando as sequelas. Estamos preparados para atender nossos clientes”, conclui.