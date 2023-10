Dr. Victor Linhalis pede audiência pública para discutir redução de voos no ES

O deputado federal Victor Linhalis, por meio da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, está convocando uma Audiência Pública para discutir a resolução do Ministério de Portos e Aeroportos que reduziu os voos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, afetando assim o Espírito Santo com aumento no valor das passagens.

O objetivo da audiência é avaliar as consequências da resolução do Ministério de Portos e Aeroportos que limitou os voos entre o Aeroporto Santos Dumont e o Aeroporto de Vitória reduzindo significativamente a oferta de voos na região.

Para o evento, que ainda terá uma data oficializada, foram convidadas importantes autoridades e representantes do setor, incluindo: Ministro Silvio Costa Filho – Ministério de Portos e Aeroportos; Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Zurich Airport Brasil – Empresa responsável pela administração do Aeroporto de Vitória; Ministério Público Federal; Ministério Público do Espírito Santo; Ministério Público do Rio de Janeiro; Azul Linhas Aéreas Brasileiras; LATAM Brasil e Gol Linhas Aéreas.

A Audiência Pública visa aprofundar a discussão sobre a limitada oferta de voos no Espírito Santo e explorar alternativas para reverter as restrições impostas pela resolução do Ministério de Portos e Aeroportos. Dr. Victor Linhalis destaca a importância de garantir que os cidadãos do Espírito Santo não sejam prejudicados por essa decisão.

Além disso, a audiência também pretende abordar como as companhias aéreas podem colaborar para melhorar a oferta e a qualidade dos serviços de transporte aéreo com origem ou destino no estado capixaba, visando proporcionar um melhor atendimento à população.

A Comissão de Viação e Transportes continuará acompanhando de perto esse importante tema e trabalhará em conjunto com os participantes da audiência para encontrar soluções que beneficiem os cidadãos do estado e promovam o desenvolvimento do setor de transporte aéreo na região.