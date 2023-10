Dupla é flagrada transportando 680 pedras de crack na BR-101

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, prendeu na noite dessa quarta-feira (25) uma dupla que realizava o transporte de drogas de Vitória para Aracruz.

A equipe chegou até os suspeitos a partir de informações recebidas sobre a dinâmica do transporte de drogas entre o bairro Jaburu, em Vitória, e o distrito de Guaraná, em Aracruz. As informações foram compartilhadas com o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que auxiliou na obtenção de outros elementos que colaboraram com a investigação.

Por fim, durante cumprimento de escala operacional ISEO, nessa quarta-feira (25), a equipe da Deic se posicionou às margens da rodovia BR-101 e, ao avistar o veículo suspeito, procedeu com a abordagem.

Dentro do veículo estava um homem, de 30 anos, e uma mulher de 26 anos. Durante a inspeção veicular foram encontradas 289 buchas de maconha, 217 pinos grandes e 270 pinos pequenos de cocaína, 442 papelotes e um quilo da mesma substância. Além disso, também foram localizadas 680 pedras de crack e R$ 1.170,00 em espécie.

“Importante prisão de indivíduos que realizavam o transporte de drogas vindas de Vitória para serem distribuídas na região de Aracruz. Conseguimos identificar o veículo que era usado no transporte e tivemos êxito em deter os criminosos”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Leandro Sperandio.

Os dois detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz e autuados em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhados ao sistema prisional.