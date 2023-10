EDP dá dicas para proteger as crianças de acidentes com a rede elétrica 

No mês de celebração do Dia das Crianças, que ocorre em 12 de outubro, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, faz uma alerta para que pais e responsáveis reforcem os cuidados para evitar acidentes com energia elétrica, dentro e fora de casa, com especial atenção para a faixa etária dos 0 aos 15 anos.

Um levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) demonstra que o número de mortes de crianças e adolescentes nesta faixa etária vem caindo nos últimos três anos, mas os indicadores ainda preocupam. Em 2020, o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica registrou 66 mortes em todo o país. Em 2021 os indicadores baixaram para 61 mortes e chegaram a 55 no ano passado.

Em relação aos números de 2022, ocorreram 13 acidentes fatais com crianças entre 0 e 5 anos. Outras 13 mortes foram computadas na faixa etária dos 6 aos 10 anos. Já os jovens entre 11 e 15 anos correspondem ao maior número de fatalidades, com 29 registros.

Entre as orientações de segurança com as crianças dentro de casa, está a atenção especial para as instalações internas dos imóveis. É importante manter em dia a manutenção da fiação e equipamentos elétricos, além disso evitar excesso de equipamentos plugados em uma mesma tomada ou ligações improvisadas. É válido lembrar ainda que o uso do celular e tablet ligado na tomada é um risco à vida, já que pode provocar incêndio ou choque.

Fios e equipamentos elétricos ligados devem estar sempre longe do alcance das crianças, assim como as tomadas protegidas.

Na rua a atenção deve ser redobrada quando crianças e adolescentes estão brincando de empinar pipas. Lembre-se que para uma diversão segura, a recomendação é soltar pipa em um local descampados, longe a fiação elétrica, e nunca usar linhas com cerol ou a chamada “linha chilena”. Em caso de fios partidos ou caídos ao solo, a orientação é nunca se aproximar e entrar em contato imediatamente com a EDP pelos canais de atendimento:

Site: www.edp.com.br

WhatsApp (27) 99772-2549

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0707 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana);

Agencias de atendimento presencial (endereços podem ser consultados pelo site da EDP).

Confira algumas dicas de segurança

Nunca ligue na tomada aparelhos elétricos com as mãos molhadas.

Utilize protetores de tomadas. Feitos de material isolante, eles são muito práticos e impedem que a criança de ligar um aparelho elétrico ou tente inserir um objetivo pontiagudo.

Evite o uso de Benjamins (também conhecidos como Ts). As tomadas são instaladas para suportar uma carga máxima específica, e ultrapassar esse valor pode causar sérios acidentes.

Não faça “gambiarras” para ligar aparelhos de forma provisória e nunca deixe fios desencapados. Isso pode sobreaquecer a fiação e provocar choque ou incêndio.

Nunca use o celular e tablet com o fio conectado na tomada.

Nunca tocar ou se aproximar de fios caídos ao solo ou a postes abalroados. Em caso de ocorrências com a rede elétrica, a orientação é nunca se aproximar e entrar em contato imediatamente com a EDP pelos canais de atendimento.

Verifique com seu eletricista se sua residência possuiu todos os dispositivos de proteção (como disjuntores DR) e se eles estão em correto funcionamento para garantir a segurança da instalação na ocorrência de algum acidente.