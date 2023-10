EDP lança 1º Concurso Musical sobre consumo consciente de energia elétrica

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, anuncia o lançamento do seu 1º Concurso Musical que tem como público-alvo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas da área de concessão da distribuidora, abrangendo 70 municípios. O concurso inovador visa fomentar a criatividade, unir a arte, cultura, educação e eficiência energética, promovendo o consumo consciente de energia elétrica entre estudantes.

As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser realizadas online, até o dia 7 de novembro, por meio do site: https://www.even3.com.br/inscricao-concurso-musical/. O tema central do concurso é “Consumo Consciente e Eficiência Energética”, desafiando os alunos a compor músicas que abordem essa questão fundamental. Podem participar grupos compostos por até 5 alunos e 1 educador. No ato da inscrição, os candidatos devem submeter tanto a letra quanto o arquivo da música.

“Esta iniciativa busca envolver os jovens em uma jornada educativa e criativa, usando a música como meio de conscientizar sobre a importância do consumo responsável e seguro de energia elétrica. A EDP acredita que o concurso irá enriquecer o currículo dos estudantes, proporcionando uma experiência de aprendizado com vários benefícios, desde o desenvolvimento cognitivo e emocional até o estímulo à criatividade e habilidades sociais”, afirma o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Uma banca de especialistas avaliará as músicas inscritas, e os autores das três melhores canções serão premiados. O grupo vencedor receberá tablets, o segundo colocado será premiado com caixas de som, e o terceiro colocado levará para casa Smartwatches. O anúncio dos vencedores ocorrerá durante o “Dia D da Eficiência Energética”, agendado para 30 de novembro, um evento dedicado à conscientização sobre a eficiência energética.

O Concurso Musical faz parte do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia, levando também dicas de economia para os clientes.

Serviço:

Concurso Musical EDP

Tema: “Consumo Consciente e Eficiência Energética”

Período de inscrição: até 7 de novembro

Candidatos: grupos de até 5 alunos mais 1 educador do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas e privadas da área de concessão da distribuidora

Para mais informações e para acessar o regulamento completo do Concurso Musical, visite o link: https://www.even3.com.br/inscricao-concurso-musical/.