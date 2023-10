Empresários discutem gestão de recursos com capital de giro

Na próxima quarta-feira (25), acontece o terceiro encontro gratuito da Jornada do Conhecimento 2023, no Hub de Inovação Base27, fruto da parceria entre o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), a Deloitte Brasil e o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES).

Nesta edição, o evento traz o tema “Impulsionando a gestão do Capital de Giro com ferramentas de analytics”, apresentando estratégias para que a gestão do capital de giro nas empresas possibilite a captação de recursos. Guiada pelo sócio de Financial Advisory da Deloitte, Andre Souza, a discussão desta edição vai destacar a necessidade da captação de recursos financeiros para a ação em momentos de crise ou mudanças organizacionais. Num cenário em que as empresas vivenciam um processo acelerado e constante de transformação, é preciso se reinventar para não prejudicar manter o negócio de pé.

Quem pode participar?

A palestra é gratuita e os interessados podem se inscrever pelo link ao final da matéria. Para o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, estar aberto para estudar e debater sobre assuntos corporativos é essencial para que os gestores garantam a continuidade dos negócios. “No encontro da Jornada do Conhecimento, o objetivo principal é que os empresários possam enxergar o capital de giro e as ferramentas de gestão dos recursos como oportunidade para obter novas formas de geração de valor para o negócio. Ao unir temas estratégicos e importantes para todo o setor produtivo capixaba, a Jornada do Conhecimento apoia os empresários na tomada de decisões importantes para o crescimento dos negócios e desenvolvimento do Espírito Santo”, afirma Navarro.

Andre Souza é especializado em modelagem financeira e de negócios para apoiar a tomada de decisões e aumentar o valor das partes interessadas para empresas e projetos comerciais. Com experiência em diversas consultorias de finanças corporativas e criação de valor, Souza já trabalhou com planejamento e previsão de negócios, otimização de capital de giro, serviços de reestruturação, gerenciamento de riscos de terceiros, financiamento de projetos e avaliações, entre outras atividades. Atualmente, ele faz parte das Equipes de Criação de Valor e Reestruturação e lidera a prática de gestão de caixa e otimização de capital de giro no Brasil.

Sobre a Jornada do Conhecimento

A Jornada do Conhecimento é uma série de encontros que tem o objetivo de permitir a capacitação, a atualização técnica e as discussões reflexivas sobre os temas relevantes que estão na pauta dos executivos atuais. Além disso, é uma oportunidade de networking para os empresários de diversos setores econômicos.

Nas edições anteriores da Jornada do Conhecimento, na sede do Bandes, foram discutidas a “Gestão de caixa” e a construção de um “Plano de sucessão empresarial”, assuntos essenciais para a subsistência, o crescimento e o destaque dos negócios no mercado.

Serviço:

3º Encontro da Jornada do Conhecimento

Data: 25/10 (quarta-feira)

Horário: 8h30

Local: Base 27

Endereço: R. Leocádia Pedra dos Santos, 115 – Enseada do Suá, Vitória

Inscreva-se aqui

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito