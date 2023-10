Encontro vai reunir colecionadores do ES em Vitória no próximo mês

Os apaixonados por coleções terão a oportunidade de se encontrarem no 6º Encontro Regional de Multicolecionadores de Vitória, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro, no Century Plaza Hotel. O evento gratuito reúne expositores locais que vão levar cerca de 60 mil itens de peças para troca e venda. O encontro terá a presença de cerca de 25 expositores capixabas e também algumas participações cariocas. O ponto alto do encontro são as coleções de filatelia (selos) e numismática (moedas).

Além das moedas antigas e recentes, nacionais, estrangeiras e comemorativas, o encontro terá raridades como cartões-postais vintages, cartões telefônicos, selos postais raros, revistas em quadrinho, álbuns de figurinhas, miniaturas, antiguidades, catálogos e todo tipo de objeto colecionável, essa edição traz como destaque coleções numismática, que são de moedas e as de filateria, de selos de todos os períodos da história brasileira como colônia império e republica.

O Encontro Regional de Multicolecionismo de Vitória é realizado pelo Grupo de MulticolecionadorES. Para o organizador, expositor e colecionador Walter Moraes Cruz, o evento é uma oportunidade para que a nova geração conheça peças raras e antigas através da história e dos costumes da nossa civilização.

Já para o fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento Nilo Sérgio Bastos, o encontro tem o objetivo de despertar nos jovens o interesse pelo colecionismo. “Para esta edição, vamos ter, por exemplo, cédulas e moedas do Brasil Colônia passando pelo Império até chegar a República, que é o real. Vamos ter a cédula de 200 reais, que é a do Lobo Guará e a Cédula Réis, do Brasil Império, e também a moeda mais antiga que é o patacão, de 960 reis, em prata, que circulou no período Colonial e imperial. E quanto aos selos, teremos o principal deles, que é o olho de boi, foi o primeiro selo brasileiro e o segundo selo mundial, atrás apenas da Suíça”, destaca Nilo.

Serviço:

DATA: 10 e 11 de novembro

Horário: 9h às 19h.

Local: Century Plaza Hotel

Endereço: Av. Dante Michelini, 435 – Jardim da Penha, Vitória – ES

Entrada Livre