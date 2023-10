Espírito Santo será palco de lançamento nacional do ‘Mutirão das Árvores’

Na próxima quinta-feira (19), às 10h, no Palácio Anchieta, em Vitória, no Espírito Santo, acontecerá o lançamento nacional do “Mutirão das Árvores”, iniciativa da Fundação Pitágoras, braço social da Cogna Educação. O projeto tem como intuito a criação de ações de plantio para a preservação, conservação e restauração dos biomas brasileiros.

A ação de plantio, parte do Mutirão das Árvores, visa promover o plantio de diversas formas, incluindo hortas, plantas medicinais, pomares, jardinagem e árvores em geral. Além disso, busca desenvolver competências relacionadas à consciência socioambiental, favorecendo a formação humana integral em várias dimensões. Por esse motivo, as ações serão focadas em estudantes de escolas públicas e privadas. Crianças e jovens das escolas públicas e privadas serão as protagonistas no plantar certo, no cuidar, monitorar e catalogar cada árvore.

“Para que as pessoas entendam a importância da restauração e preservação do meio ambiente, é necessário envolver as pessoas em ações práticas. E não há público melhor para fazer esse tipo de ação do que os nossos jovens e adolescentes. Eles que serão os mais impactados pelas mudanças climáticas. Essa ação é uma aposta de criarmos uma geração mais ambientalmente consciente de suas responsabilidades com o planeta”, afirma o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni.

Ele complementa: “A ideia é fazer um ‘Reflorestar infantojuvenil’, sendo executado pelas crianças da rede de educação. A metodologia empregada no Espírito Santo ainda está sendo criada pela SEAMA e SEDU. O evento é o lançamento nacional do programa”.

Segundo Helena Neiva, presidente da Fundação Pitágoras o Mutirão das Árvores abrangerá 265.679 escolas, 35,3 milhões de estudantes e 2,2 milhões de professores, sendo realizado em áreas determinadas pelas prefeituras – seja em escolas, quintais de casas, praças, parques, ruas e até em grandes terrenos de restauração ambiental. Para orientar as atividades e o plantio certo de cada árvore no Bioma certo, o Mutirão elabora e disponibiliza cartilhas e manuais para auxiliar no processo de coleta de sementes (Muvuca); formação de mudas, identificação de viveiros públicos e privados, até o plantio.

Serviço:

Lançamento nacional do “Mutirão das Árvores”

Data: 19/10 (quinta-feira)

Horário: 10h

Local: Salão São Tiago, no Palácio Anchieta – Praça João Clímaco, s/n – Centro, Vitória.