Estudantes de Cachoeiro aprendem a editar vídeo para cinema

O Programa Cuidar Mais finalizou as oficinas de edição de imagens com os estudantes das escolas de Cachoeiro de Itapemirim que participam das atividades neste ano. As duas últimas unidades de ensino beneficiadas foram a EEEFM Professora Petronilha Vidigal, localizada no distrito de Itaoca, e a EMEB Luiz Semprini, em Pacotuba.

Nos encontros, os alunos do 8º ano do ensino fundamental das duas escolas puderam receber orientações técnicas do fotógrafo Thiers Turini, do Studio Matri, com o objetivo de finalizar os vídeos produzidos sobre boas práticas sustentáveis, e que serão exibidos no Cine BRK Sustentável, previsto para ser realizado no dia 8 de novembro.

Segundo a analista de comunicação da BRK, Milena Camporez, além de repassarem o conteúdo do material gravado, os alunos aprenderam um pouco sobre roteiro, direção, captação, edição de imagens e outros aspectos necessários para deixar o vídeo com a definição de cinema. “Também foi um momento usado para conscientizar os estudantes sobre temas relacionados ao meio ambiente e apresentar o trabalho desenvolvido pela BRK no município”, explica.

O professor da EEEFM Professora Petronilha Vidigal, Paulo Zanchetta Passamani, afirma que os alunos se mostraram interessados nos detalhes de como fazer um bom vídeo e nas dicas de edição. “Essa oficina permitiu que eles vislumbrassem uma nova possibilidade de trabalho para o futuro. Espero que eles também usem esses aprendizados nos próximos trabalhos escolares”, diz.

Segundo Paulo, os estudantes se mostraram muito empolgados com a oportunidade e demonstraram muita criatividade. “Espero que esse trabalho estimule cada vez mais a criatividade e o senso crítico dos nossos alunos”, finaliza.

Escolas do Ensino Fundamental no Programa Cuidar Mais 2023

EMEB Jenny Guárdia

EMEB Luiz Marques Pinto

EMEB Luiz Semprini

EEEFM Professora Petronilha Vidigal

EMEB Monteiro Lobato

EMEB Prof. Deusdedit Baptista

EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães

Colégio Jesus Cristo Rei