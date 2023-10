Estudantes do IFES participam da Feira Mostratec, no Rio Grande do Sul

Durante os dias 23 a 27 de outubro, o CRT-ES está presente na 38ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia – Mostratec, que acontece no Centro de Eventos e Negócios da Fenac, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O evento trata-se da maior feira de ciência e tecnologia da América Latina, organizada pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. A programação do evento conta com apresentações de projetos de pesquisa de estudantes do Ensino Infantil ao Ensino Médio, incluindo a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

No ano passado, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo esteve presente no evento e notou que não havia trabalhos do Espírito Santo entre os concorrentes, por isso, este ano o conselho se empenhou para que estudantes capixabas participassem da competição. Em parceria com a Feira de Ciências e Inovação Capixaba (Fecinc) – Projeto de Extensão do Ifes e Instituto Tekoá e, com o apoio do CRT-ES, dois grupos de estudantes chegaram as finais da Mostratec.

De autoria dos estudantes do curso técnico em eletrotécnica do Ifes Campus São Mateus, Guilherme Mengali Carvalho e Soraia Pereira Carvalho, o projeto “O papel do Ifes – Campus São Mateus na formação profissional para a indústria regional frente a inovação tecnológica 4.0 (Campus São Mateus)”, está concorrendo na categoria Ensino Médio/Técnico na área de História e Ciências Sociais. O projeto é orientado pelo professor Albeniz de Souza Júnior, com Coorientação do professor Leandro Dias Cardoso Carvalho.

O estudante Gabriell Costa é aluno no Ifes Campus Piúma e concorrerá com o projeto “Produção, repartição e consumo: etnografia das pescarias e das práticas de maricultura no litoral sul do Espírito Santo”, orientado pelo professor Márcio de Paula Filgueiras. O projeto faz parte da categoria Ensino Médio/Técnico e na área de História e Ciências Sociais. Apesar do grande número da concorrência, Gabriell está confiante sobre o projeto apresentado. “Minha expectativa tá ótima! Acredito que consigo atingir o pódio!”, explicou Costa.

Os projetos são concorrentes diretos e serão avaliados nesta quarta-feira (25) por profissionais qualificados das universidades, institutos de pesquisa e diferentes empresas da região. A premiação acontecerá na sexta-feira (27) às 20h no Teatro FEEVALE. Ganhará medalhas os trabalhos classificados do 1º a 4º lugar de cada área.

Os alunos estão acompanhados pelo Coordenador Geral da Fecinc, Prof. Me. Thiago Rafalski Maduro e dos membros da Diretoria Executiva do CRT-ES, o Presidente Valmir Xavier Martins, o Vice-presidente Elianderson Bernardes França, o Diretor de Fiscalização e Normas Jefferson Cariati, além do procurador Lucas Muniz e a Assessora de Desenvolvimento Vanessa Rebonato.

Serviço

Para o público, a feira estará aberta nos dias 24, 25 e 26 de outubro, das 13h30 às 21h. Os estandes dos alunos do Ifes estão no último corredor do lado esquerdo, números 168 e 169. O evento ta,bém será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Mostratec no YouTube.