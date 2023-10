Ex-prefeito ganha força para assumir comando de partido em Cachoeiro

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e atual subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione, está entre os pré-candidatos cotados para a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. E, nesta semana, o seu nome também ganhou força para ocupar a Presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) na Capital Secreta.

A legenda realizará, no próximo domingo (8), uma Plenária para reorganizar o Diretório Municipal com vistas às eleições de 2024. Além de lideranças locais, o evento também contará com a participação da deputada federal Jack Rocha (PT) e do deputado estadual João Coser (PT).

Atualmente, o partido em Cachoeiro está sob o comando do Toninho do PT, mas já há rumores de que Casteglione pode assumir com o objetivo de oxigenar e dar musculatura a legenda para o pleito eleitoral do próximo ano.

Articulações

Sobre a expectativa para o processo eleitoral de 2024, o ex-prefeito de Cachoeiro revelou à Coluna Bastidor que pretende “ampliar o processo de visitas as comunidades, continuar o diálogo com lideranças populares e iniciar diálogo com lideranças do setor produtivo”.

Casteglione ainda explicou que, para viabilizar o seu nome para a disputa eleitoral, ele vai dialogar com todas as lideranças partidárias que tenham projetos futuros para Cachoeiro, em especial os partidos da Federação PV, PCdoB e PT.

“Assim espero ter uma proposta para apresentar e debater durante o período de campanha e lutar para vencer a eleição”, disse.

Carlos Casteglione já foi prefeito de Cachoeiro por dois mandatos, 2009-2012 e 2013-2016. Na última pesquisa de intenções de voto realizada pelo Instituto Solução, em parceria com o AQUINOTICIAS.COM, o ex-chefe do Poder Executivo cachoeirense aparece na 4ª posição com 5,8% da preferência dos eleitores da Capital Secreta.