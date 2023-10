Ex-secretário do ES recebe título internacional de líder ambiental

O secretário executivo do Consórcio Brasil Verde e ex-secretário estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo Fabrício Machado é o primeiro brasileiro a receber o Brazilian Environmental Leader Award do Consulado e da Embaixada Americana. O prêmio foi entregue nesta quinta-feira (19).

“Receber o Brazilian Environmental Leader Award do Consulado e da Embaixada Americana é motivo de muito orgulho. Este prêmio é um reconhecimento do incansável trabalho de nossa equipe em prol da gestão ambiental do Espírito Santo. Continuaremos comprometidos com um futuro mais sustentável”, afirmou Fabrício Machado.

O reconhecimento é pelos serviços realizados quando ele ainda chefiava a pasta do meio ambiente. Entre os destaques estão “as iniciativas de preservação para a Mata Atlântica e os corredores hídricos que o Espírito Santo implementou durante o seu mandato”. O Brazilian Environmental Leader Award também ressaltou que as ações tiveram um impacto significante no combate ao desmatamento e na promoção do bem-estar econômico.

De acordo com a organização do prêmio, o trabalho de Fabrício Machado à frente da Secretaria do Meio Ambiente do Espírito Santo “foi tão excepcional, que ficou claro que, em breve, ele será capaz de construir condições maiores e mais forte para apoiar o Brasil e o mundo”.